Локомотив
РПЛ
Футбол
Сочи
Поделиться:
Комментарии:
0
#Локомотив #РПЛ #Футбол #Сочи

«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы

2 часа назад

Статистика «Локомотива» после зимнего перерыва:

✅ Победа над «Тамбовом» в Кубке (3:0).

✅ Победа над ЦСКА (в РПЛ, далее – тоже) – 2:0.

✅ Победа над «Арсеналом» (3:0).

✅ Победа над «Сочи» (3:1).

Благодаря последней победе «Локомотив» вышел на четвертую строчку в таблице РПЛ. Сейчас она выглядит так:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме:
Камано не забивал за «Локомотив» полгода и ни с кем не разговаривал. Сейчас ожил
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Локомотив
#РПЛ
#Футбол
#Сочи