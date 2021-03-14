«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы

Статистика «Локомотива» после зимнего перерыва:

✅ Победа над «Тамбовом» в Кубке (3:0).

✅ Победа над ЦСКА (в РПЛ, далее – тоже) – 2:0.

✅ Победа над «Арсеналом» (3:0).

✅ Победа над «Сочи» (3:1).

Благодаря последней победе «Локомотив» вышел на четвертую строчку в таблице РПЛ. Сейчас она выглядит так: