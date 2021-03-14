Локомотив
РПЛ
Футбол
Сочи
«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы
2 часа назад
Статистика «Локомотива» после зимнего перерыва:
✅ Победа над «Тамбовом» в Кубке (3:0).
✅ Победа над ЦСКА (в РПЛ, далее – тоже) – 2:0.
✅ Победа над «Арсеналом» (3:0).
✅ Победа над «Сочи» (3:1).
Благодаря последней победе «Локомотив» вышел на четвертую строчку в таблице РПЛ. Сейчас она выглядит так:
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые