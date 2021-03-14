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«Рубин» после зимней паузы трижды победил в РПЛ. Его беспроигрышная серия в Премьер-лиге достигла пяти встреч

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28 февраля «Рубин» сыграл первый матч в РПЛ после зимней паузы. С того момента он провел три встречи. Результаты:

✅ Победа над «Спартаком» (2:0).

✅ Победа над «Зенитом» (2:1).

✅ Победа над «Уфой» (3:0).

Матч завершен
Уфа
Уфа
0:3
Матч завершен
Рубин
Казань
Макаров 30'
Макаров 30'
Кварацхелия 42'
Самошников 74'
Самошников 74'

В последний раз «Рубин» проигрывал в матче Премьер-лиги 5 декабря – тогда «Локомотив» обыграл его со счетом 3:1. С того момента он провел в РПЛ пять матчей: 1 ничья и 4 победы.

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