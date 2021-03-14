Рубин
РПЛ
Футбол
Поделиться:
«Рубин» после зимней паузы трижды победил в РПЛ. Его беспроигрышная серия в Премьер-лиге достигла пяти встреч
0
28 февраля «Рубин» сыграл первый матч в РПЛ после зимней паузы. С того момента он провел три встречи. Результаты:
✅ Победа над «Спартаком» (2:0).
✅ Победа над «Зенитом» (2:1).
✅ Победа над «Уфой» (3:0).
В последний раз «Рубин» проигрывал в матче Премьер-лиги 5 декабря – тогда «Локомотив» обыграл его со счетом 3:1. С того момента он провел в РПЛ пять матчей: 1 ничья и 4 победы.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые