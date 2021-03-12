Клуб в Италии подал в суд на волейболистку за нарушение контракта. Соглашение с ней разорвали из-за беременности

«Маниаго Порденоне» разорвал контракт с волейболисткой Ларой Лугли в марте 2019 года. Это произошло после того, как Лугли рассказала клубу о беременности.

Через месяц после этого у нее произошел выкидыш. Позже она запросила у «Маниаго» месячную зарплату за февраль, во время которого она играла за команду. Лугли утверждает, что тогда еще не знала о беременности.

Клуб отказался платить ей, и она подала на него в суд.

Теперь «Маниаго» обвинил ее в попытке обмануть команду. Он посчитал, что Лугли при подписании контракта намеренно не рассказала о планах иметь ребенка, надеясь получить более высокую зарплату.

Когда Лугли подписывала контракт на сезон-2018/19, ей было 38 лет. Она стала капитаном «Маниаго Порденоне» и получала 2,5 тысячи евро в месяц (около 219 тысяч рублей).

Позиция клуба в иске:

В таком возрасте женщина знала бы о планах завести ребенка. Поэтому беременность он расценил как «сокрытие желания стать матерью».

Уход Лугли привел к неудовлетворительным результатам команды, из-за которых клуб потерял спонсорские контракты.

После окончания беременности Лугли могла вернуться в команду и провести два последних месяца чемпионата.

В разговоре с The New York Times Лугли сказала, что психологически не была готова к возвращению. «После выкидыша я бы выпрыгнула из окна. И точно не хотела бы идти в зал».

Глава «Маниаго Порденоне» Франко Россато рассказал журналистам, что контракт расторгнут по согласию сторон. Клуб не оштрафовал Лугли за досрочное расторжение, потому что она была беременна. По его словам, иск подали только после того, как адвокат волейболиста подал запрос на полагающиеся ей выплаты.