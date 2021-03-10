Роналду впервые за 15 лет не забил в плей-офф ЛЧ

«Ювентус» вылетел в 1/8 Лиги чемпионов, уступив «Порту» по правилу выездного гола (1:2, 3:2). «Юве» забил четыре гола, но Криштиану Роналду не отличился ни разу. Единственное его результативное действие – голевой пас на Федерико Кьезу.

📢 Роналду неизменно забивал в матчах плей-офф ЛЧ, начиная с сезона-2006/07 и до 2021 года. В прошлом сезоне «Юве» тоже вылетел в 1/8 финала, но тогда Роналду дважды забил «Лиону».

📢 А в последних 78 матчах плей-офф Роналду набрал 82 очка по «гол плюс пас» – 67 голов и 15 ассистов.

📢 При нем «Ювентус» трижды играл в ЛЧ, но ни разу не дошел до полуфинала – вылет в четвертьфинале от «Аякса» и в 1/8 финала от «Лиона» и «Порту».