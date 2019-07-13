В Аргентине в матче любителей мальчик отбил пенальти и умер

В матче аргентинской северной региональной лиги произошла трагедия. В очередном туре городской лиги небольшого населенного пункта Реконквиста 17-летний вратарь «Юнион де Голондрина» Рамон Исмаэль Коронель отбил пенальти грудью, побежал праздновать этот момент с командой, но упал на землю и больше не приходил в себя.

Врачи не оказали помощь мальчику, просто потому что их не было рядом. В госпиталь Рамона довезли на машине одного из болельщиков. Но и там врачи ничего не смогли сделать, чтобы сохранить жизнь мальчику.