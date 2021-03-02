РФС обвинили в использовании фотошопа при разборе пенальти «Спартаку». В нем показана не трансляция, а фото из СМИ
РФС опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии, которая разобрала пенальти в кубковом матче «Спартак» – «Динамо» (0:2).
- Пенальти назначили в первом тайме за игру рукой Виктора Мозеса в штрафной «Спартака».
- Сначала арбитр не зафиксировал нарушение, но после подсказки видеоассистентов изменил решение.
- В СМИ и соцсетях решение посчитали неоднозначным. Одни эксперты утверждали, что мяч попал в плечо, в то время как другие считали, что в руку.
Комиссия РФС в итоге заключила, что пенальти поставили верно: «Мяч попадает в руку игрока «Спартака» Виктора Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо». Для объяснения своей позиции РФС выложил на ютуб разбор момента. В нем есть такая инфографика:
Из-за этого изображения Союз обвинили в использовании фотошопа. На картинке тело Мозеса скомпилировано из четкого и нечеткого изображения, а мяч двоится. Телережиссер Кирилл Гаврилов посчитал, что РФС специально изменил положение мяча.
РФС разослал СМИ комментарий, объяснив ситуацию. Основные тезисы из него:
- Речь идет о «просветительском» разборе для болельщиков, где к нечетким кадрам из трансляции специально добавили четкое фото «Спорт-Экспресса».
- Такие ролики РФС нужны, чтобы «наглядно показать зрителю, почему эксперты приняли то или иное решение».
- На решение комиссии это видео не повлияло, поскольку пресс-служба готовит его уже после вердикта РФС.
- Сама комиссия использует на заседании только исходные материалы вроде записей трансляции или ВАР.
Фото «СЭ»:
Из ответа РФС следует, что в разборе действительно есть монтаж: авторы видео использовали не оригинальные кадры из трансляции, а фото «СЭ». Но Союз утверждает, что ролик не имеет отношения к вердикту комиссии – его смонтировали специально для наглядного разъяснения болельщикам.