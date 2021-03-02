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#Спартак #Футбол #Кубок России #Виктор Мозес

РФС обвинили в использовании фотошопа при разборе пенальти «Спартаку». В нем показана не трансляция, а фото из СМИ

02 марта, 17:08

РФС опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии, которая разобрала пенальти в кубковом матче «Спартак» «Динамо» (0:2).

  • Пенальти назначили в первом тайме за игру рукой Виктора Мозеса в штрафной «Спартака».
  • Сначала арбитр не зафиксировал нарушение, но после подсказки видеоассистентов изменил решение.
  • В СМИ и соцсетях решение посчитали неоднозначным. Одни эксперты утверждали, что мяч попал в плечо, в то время как другие считали, что в руку.

Комиссия РФС в итоге заключила, что пенальти поставили верно: «Мяч попадает в руку игрока «Спартака» Виктора Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо». Для объяснения своей позиции РФС выложил на ютуб разбор момента. В нем есть такая инфографика:

сайт РФС

Из-за этого изображения Союз обвинили в использовании фотошопа. На картинке тело Мозеса скомпилировано из четкого и нечеткого изображения, а мяч двоится. Телережиссер Кирилл Гаврилов посчитал, что РФС специально изменил положение мяча.

РФС разослал СМИ комментарий, объяснив ситуацию. Основные тезисы из него:

  • Речь идет о «просветительском» разборе для болельщиков, где к нечетким кадрам из трансляции специально добавили четкое фото «Спорт-Экспресса».
  • Такие ролики РФС нужны, чтобы «наглядно показать зрителю, почему эксперты приняли то или иное решение».
  • На решение комиссии это видео не повлияло, поскольку пресс-служба готовит его уже после вердикта РФС.
  • Сама комиссия использует на заседании только исходные материалы вроде записей трансляции или ВАР.

Фото «СЭ»:

Из ответа РФС следует, что в разборе действительно есть монтаж: авторы видео использовали не оригинальные кадры из трансляции, а фото «СЭ». Но Союз утверждает, что ролик не имеет отношения к вердикту комиссии – его смонтировали специально для наглядного разъяснения болельщикам. 

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