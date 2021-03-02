РФС обвинили в использовании фотошопа при разборе пенальти «Спартаку». В нем показана не трансляция, а фото из СМИ

РФС опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии, которая разобрала пенальти в кубковом матче «Спартак» – «Динамо» (0:2).

Пенальти назначили в первом тайме за игру рукой Виктора Мозеса в штрафной «Спартака».

Сначала арбитр не зафиксировал нарушение, но после подсказки видеоассистентов изменил решение.

В СМИ и соцсетях решение посчитали неоднозначным. Одни эксперты утверждали, что мяч попал в плечо, в то время как другие считали, что в руку.

Комиссия РФС в итоге заключила, что пенальти поставили верно: «Мяч попадает в руку игрока «Спартака» Виктора Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо». Для объяснения своей позиции РФС выложил на ютуб разбор момента. В нем есть такая инфографика: