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«Динамо» впервые с 2018 года обыграло «Спартак»
вчера, 21:26
20 февраля, 1/8 финала Кубка России, «Динамо» – «Спартак». Победили хозяева:
- Это первая победа «Динамо» над «Спартаком» с мая 2018-го.
- Один из двух голов забил 18-летний Тюкавин. Это его дебютный гол за «Динамо».
- Другой дебют, но уже матчевый – Хендрикс сыграл первую встречу за «Спартак».
- «Динамо» впервые с сезона-2015/16 вышло в четвертьфинал Кубка России.
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