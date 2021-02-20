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#Динамо #Футбол #Спартак #Кубок России

«Динамо» впервые с 2018 года обыграло «Спартак»

вчера, 21:26

20 февраля, 1/8 финала Кубка России, «Динамо»«Спартак». Победили хозяева:

Матч завершен
Динамо
Москва
Фомин 15
Тюкавин 70
2:0
Матч завершен
Спартак
Москва
  • Это первая победа «Динамо» над «Спартаком» с мая 2018-го.
  • Один из двух голов забил 18-летний Тюкавин. Это его дебютный гол за «Динамо».
  • Другой дебют, но уже матчевый – Хендрикс сыграл первую встречу за «Спартак».
  • «Динамо» впервые с сезона-2015/16 вышло в четвертьфинал Кубка России.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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