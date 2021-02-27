Дмитрий Баринов
РПЛ
Футбол
Локомотив
Баринов сыграл за «Локомотив» впервые с августа. Он восстановился после травмы
вчера, 21:22
Дмитрий Баринов вышел на замену в матче «Локомотива» и ЦСКА. Это его первая игра за клуб после разрыва крестообразных связок.
Баринов травмировался в четвертом туре, когда «Локомотив» играл со «Спартаком». Он пропустил шесть месяцев и четыре дня.
Дмитрий Баринов – воспитанник «Локомотива». Он играет за клуб всю карьеру. Баринову 24 года. Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.
«Локомотив» обыграл ЦСКА. Это третья победа подряд в личных встречах
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые