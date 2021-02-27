Дмитрий Баринов
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#Дмитрий Баринов #Футбол #РПЛ #Локомотив

Баринов сыграл за «Локомотив» впервые с августа. Он восстановился после травмы

вчера, 21:22

Дмитрий Баринов вышел на замену в матче «Локомотива» и ЦСКА. Это его первая игра за клуб после разрыва крестообразных связок.

Баринов травмировался в четвертом туре, когда «Локомотив» играл со «Спартаком». Он пропустил шесть месяцев и четыре дня.

Дмитрий Баринов – воспитанник «Локомотива». Он играет за клуб всю карьеру. Баринову 24 года. Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

«Локомотив» обыграл ЦСКА. Это третья победа подряд в личных встречах

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
А так Баринов забивал за «Локомотив» в предыдущей Лиге чемпионов
Необычный сэйв вратаря «Байера» плечом. Это тот голкипер, что подарил гол Баринову в ЛЧ
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