Баринов сыграл за «Локомотив» впервые с августа. Он восстановился после травмы

Дмитрий Баринов вышел на замену в матче «Локомотива» и ЦСКА. Это его первая игра за клуб после разрыва крестообразных связок.

Баринов травмировался в четвертом туре, когда «Локомотив» играл со «Спартаком». Он пропустил шесть месяцев и четыре дня.

Дмитрий Баринов – воспитанник «Локомотива». Он играет за клуб всю карьеру. Баринову 24 года. Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

«Локомотив» обыграл ЦСКА. Это третья победа подряд в личных встречах