Норвежский клуб призвал страну бойкотировать ЧМ-2022 из-за коррупции и «современного рабства» в Катаре

«Тромсе» выпустил заявление, где призвал норвежскую Федерацию футбола бойкотировать чемпионат мира по футболу в Катаре.

Клуб указал на две причины своей позиции: коррупцию при выборе страны-хозяйки и сообщения о массовой гибели рабочих, строящих спортивные объекты к ЧМ.

«Тромсе» пишет, что стратегией Норвегии против этого была критика Катара и призыв к диалогу. Но поскольку ситуация не изменилась, клуб призвал норвежскую федерацию футбола бойкотировать турнир, если сборная выйдет туда.

«Мы рады, что многие любят футбол. Это значит, что многие будут инвестировать в наш спорт. Деньги стали частью нашего спорта и всегда будут ей. […] Но это не должно означать, что мы принимаем коррупцию, опасные для жизни условия труда и отворачиваемся, когда происходят зверства», – говорится в заявлении.

Клуб признал, что футбол не может влиять на политику стран. Однако организаторы турниров могут установить для хозяев чемпионатов определенные требования.

«Тот факт, что коррупция, современное рабство и большое количество погибших рабочих лежат в основе самого главного, что у нас есть, – чемпионата мира по футболу – совершенно неприемлем».

Заявление последовало вскоре после выхода материала The Guardian, где говорится о смерти минимум 6,5 тысячи рабочих-мигрантов при подготовке ЧМ. Клуб ссылается на статью и называет цифры «неутешительными».

В материале The Guardian приводится статистика смертей за время строительства объектов к чемпионату мира. Хотя данных о конкретных местах работы погибших нет, большинство мигрантов приезжали в Катар именно из-за ЧМ, пишет издание.

Журналисты называют ситуацию со смертями в стране непрозрачной и допускают, что число погибших выше. Большинство смертей произошли по естественным причинам, хотя вскрытия и расследования обычно не проводились, считает The Guardian.

Сообщения о небезопасных условиях труда на стройках к ЧМ-2022 появлялись задолго до выхода материала The Guardian. Журналисты и правозащитники говорили, что строителям приходится пить грязную воду и работать без отпуска.

Отбор к ЧМ-2022 начнется в марте. Норвегия попала в группу G с Нидерландами, Турцией, Черногорией, Латвией и Гибралтаром. «Тромсе», вышедший по итогам прошлого сезона в Элистерию, предупредил, что не будет продвигать на своих площадках этот турнир.