Лига Европы
Футбол
«Рома» — «Шахтер», «МЮ» — «Милан» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
3 часа назад
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы:
- «Аякс» (Голландия) – «Янг Бойз» (Швейцария).
- «Динамо» Киев (Украина) – «Вильярреал» (Испания).
- «Рома» (Италия) – «Шахтер» (Украина).
- «Олимпиакос» (Греция) – «Арсенал» (Англия).
- «Динамо» Загреб (Хорватия) – «Тоттенхэм» (Англия).
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Милан» (Италия).
- «Славия» Прага (Чехия) – «Рейнджерс» (Шотландия).
- «Мольде» (Норвегия) – «Гранада» (Испания).
Матчи пройдут 11 и 18 марта. Финал запланирован на 26 мая.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые