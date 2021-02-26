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«Рома» — «Шахтер», «МЮ» — «Милан» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы

3 часа назад

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы:

Матчи пройдут 11 и 18 марта.  Финал запланирован на 26 мая.

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