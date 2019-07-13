Александр Анюков возобновил карьеру – спустя три недели после завершения

Завершение карьеры Александра Анюкова изначально выглядело неполным: защитник провел 14 лет в «Зените», но не сыграл полноценный прощальный матч.

«Зенит» рассматривал разные варианты: в клубе говорили о варианте с играющим тренером, а генеральный директор клуба Медведев пообещал, что у Александра появится возможность выйти на поле.

Вариант с «Крыльями Советов» – неожиданный, но самый правильный. Вот почему:

Анюков еще хочет играть в футбол, и нет смысла его держать.

«Крылья» и «Зенит» – единственные клубы в карьере защитника, и логично перейти туда, где он начинал.

Через год Анюков вернется в «Зенит»: на сайте прямо сказано, что контракт с «Крыльями» – до конца сезона. За этот год Анюков может повысить тренерскую квалификацию.

Прощальный матч будет, скорее всего, через год. А уже в апреле Анюков приедет в Петербург вместе с «Крыльями».