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Александр Анюков возобновил карьеру – спустя три недели после завершения
13 июля 2019, 11:27
- 26 мая: Анюков проводит последний матч за «Зенит». Он не объявлял о завершении карьеры, но по эмоциям игрока все было понятно.
- 25 июня: «Зенит» объявил о включении Анюкова в тренерский штаб.
- 13 июля: Анюков возобновил карьеру и перешел в «Крылья Советов».
Завершение карьеры Александра Анюкова изначально выглядело неполным: защитник провел 14 лет в «Зените», но не сыграл полноценный прощальный матч.
«Зенит» рассматривал разные варианты: в клубе говорили о варианте с играющим тренером, а генеральный директор клуба Медведев пообещал, что у Александра появится возможность выйти на поле.
Вариант с «Крыльями Советов» – неожиданный, но самый правильный. Вот почему:
- Анюков еще хочет играть в футбол, и нет смысла его держать.
- «Крылья» и «Зенит» – единственные клубы в карьере защитника, и логично перейти туда, где он начинал.
- Через год Анюков вернется в «Зенит»: на сайте прямо сказано, что контракт с «Крыльями» – до конца сезона. За этот год Анюков может повысить тренерскую квалификацию.
Прощальный матч будет, скорее всего, через год. А уже в апреле Анюков приедет в Петербург вместе с «Крыльями».
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