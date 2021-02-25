«Спартак» застраховал трансфер Промеса из-за уголовного дела с его участием

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков объявил, что трансфер Квинси Промеса застрахован из-за инцидента, после которого он находится в статусе подозреваемого:

«Это трагическая история. Все заинтересованы в том, чтобы ситуация не получила негативных последствий: это и «Аякс», и агенты, и «Спартак». Юридические и финансовые риски клубом застрахованы».

Речь идет о случае, когда один из родственников Промеса получил удар ножом во время вечеринки. 13 декабря Промес был арестован, но через два дня отпущен как подозреваемый.

Вот тут подробнее об этой истории.