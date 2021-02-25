Квинси Промес
РПЛ
Футбол
Спартак
«Спартак» застраховал трансфер Промеса из-за уголовного дела с его участием
2 часа назад
Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков объявил, что трансфер Квинси Промеса застрахован из-за инцидента, после которого он находится в статусе подозреваемого:
«Это трагическая история. Все заинтересованы в том, чтобы ситуация не получила негативных последствий: это и «Аякс», и агенты, и «Спартак». Юридические и финансовые риски клубом застрахованы».
Речь идет о случае, когда один из родственников Промеса получил удар ножом во время вечеринки. 13 декабря Промес был арестован, но через два дня отпущен как подозреваемый.
Вот тут подробнее об этой истории.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые