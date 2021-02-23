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#Кубок Америки #Футбол #Австралия #Катар

Австралия и Катар отказались от участия в Кубке Америке по футболу из-за расписания

час назад
  • КОНМЕБОЛ традиционно приглашает на Кубок Америки две сборные не из Южной Америки. 
  • В 2021 году ими стали Австралия и Катар, но обе команды отказались от участия в турнире. Об этом в эфире Radio La Red сказал заместитель генерального секретаря организации Гонсало Беллозу.
  • Отказ связан с расписанием сборных. Азиатская футбольная конфедерация, в которую входят Катар и Австралия, перенесла матчи отбора ЧМ-2022. Теперь расписание Кубка Америки и этих игр совпадает.
  • Также Беллозу сказал, что на турнир допустят зрителей. Ожидается, что стадионы заполнят на 30%.
  • Кубок Америки изначально запланировали на лето 2020 года, но из-за пандемии коронавируса перенесли на год вперед. Теперь турнир пройдет 12 июня по 12 июля 2021 года в Колумбии и Аргентине.
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