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Австралия и Катар отказались от участия в Кубке Америке по футболу из-за расписания
час назад
- КОНМЕБОЛ традиционно приглашает на Кубок Америки две сборные не из Южной Америки.
- В 2021 году ими стали Австралия и Катар, но обе команды отказались от участия в турнире. Об этом в эфире Radio La Red сказал заместитель генерального секретаря организации Гонсало Беллозу.
- Отказ связан с расписанием сборных. Азиатская футбольная конфедерация, в которую входят Катар и Австралия, перенесла матчи отбора ЧМ-2022. Теперь расписание Кубка Америки и этих игр совпадает.
- Также Беллозу сказал, что на турнир допустят зрителей. Ожидается, что стадионы заполнят на 30%.
- Кубок Америки изначально запланировали на лето 2020 года, но из-за пандемии коронавируса перенесли на год вперед. Теперь турнир пройдет 12 июня по 12 июля 2021 года в Колумбии и Аргентине.
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