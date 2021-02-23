Президент Аргентины прилетел в Мексику на самолете, арендованном у Месси

Альберто Фернандес прибыл в Мексику с официальным визитом и использовал для поездки самолет Лионеля Месси. Внимание на это обратили аргентинские СМИ.

Месси принадлежит самолет Gulfstream V с регистрационным номером LV-IRQ, пишет TyC Sport. Он купил его в 2018 году за 15 миллионов долларов, но из-за особенностей регистрации не может использовать его в Испании. Поэтому самолет находится в Аргентине и большую часть времени не используется футболистом.

В ночь на 22 февраля борт вылетел из аргентинского Эль-Паломар в Мехико. На нем находился президент Аргентины, первая леди, несколько министров и другие официальные лица.