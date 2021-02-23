Президент Аргентины прилетел в Мексику на самолете, арендованном у Месси
Альберто Фернандес прибыл в Мексику с официальным визитом и использовал для поездки самолет Лионеля Месси. Внимание на это обратили аргентинские СМИ.
Месси принадлежит самолет Gulfstream V с регистрационным номером LV-IRQ, пишет TyC Sport. Он купил его в 2018 году за 15 миллионов долларов, но из-за особенностей регистрации не может использовать его в Испании. Поэтому самолет находится в Аргентине и большую часть времени не используется футболистом.
В ночь на 22 февраля борт вылетел из аргентинского Эль-Паломар в Мехико. На нем находился президент Аргентины, первая леди, несколько министров и другие официальные лица.
На самолете Месси есть несколько отличительных деталей, связанных с жизнью футболиста. Среди них цифра 10 на хвосте и имена детей и жены на трапе. Но на видео прилета Фернандеса ни одной из этих деталей нет, поскольку борт специально готовили к вылету президента, пишет TyC Sport.
Правительство Аргентины выбрало самолет Месси, потому что он отвечает коронавирусным протоколам, утверждает Marca. За аренду на четыре дня заплатили 160 тысяч долларов (почти 12 миллионов рублей).