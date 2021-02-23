Евро U-19
Футбол
УЕФА второй раз подряд отменил чемпионат Европы по футболу U-19 из-за коронавируса
4 часа назад
- Турнир для юношей планировался в Румынии с 30 июня по 13 июля, для девушек – в Белоруссии с 21 июля по 2 августа.
- УЕФА объяснил отмену пандемией коронавируса и ограничениями, которые страны вводят из-за распространения инфекции. Союз считает, что в таких условиях сложно организовать переезды команд и турниры.
- Юношескую сборную России U-19 посеяли в группе Литвой, Турцией и Болгарией. Квалификацию планировали на ноябрь 2020 года.
- Предыдущий чемпионат Европы тоже отменили из-за коронавируса. Тогда успели провести квалификационный этап в 2019 году, но элитный раунд и финальную стадию отменили.
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