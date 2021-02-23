Роман Еременко
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#Роман Еременко #Футбол #РПЛ #Роман Еременко #Ростов

«Ростов» объявил об уходе Еременко. Он вернется в Финляндию по семейным причинам

46 минут назад

«Ростов» и Роман Еременко расторгли контракт по обоюдному согласию, говорится на сайте клуба. Он объяснил уход желанием вернуться в Финляндию к семье. 

Еременко добавил, что контракт предусматривал досрочное расторжение по нескольким причинам. Одной из них были семейные обстоятельства.

«Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию. Хочу пожелать «Ростову» удачи во всем», – сказал Еременко.

  • Еременко 33 года. Он выступал за «Ростов» с 2019 года, провел 47 матчей, забил десять голов и отдал пять голевых передач.
  • До этого полузащитник играл в России за «Рубин», ЦСКА и «Спартак», на международном уровне заигран за Финляндию.
  • В 2016 году получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. Когда Еременко отбыл ее, он возобновил карьеру и подписал контракт со «Спартаком».
     
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