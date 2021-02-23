«Ростов» объявил об уходе Еременко. Он вернется в Финляндию по семейным причинам

«Ростов» и Роман Еременко расторгли контракт по обоюдному согласию, говорится на сайте клуба. Он объяснил уход желанием вернуться в Финляндию к семье.

Еременко добавил, что контракт предусматривал досрочное расторжение по нескольким причинам. Одной из них были семейные обстоятельства.

«Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию. Хочу пожелать «Ростову» удачи во всем», – сказал Еременко.