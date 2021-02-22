Великобритания объявила план по выходу из локдауна. В мае на стадионы АПЛ пустят до 10 тысяч человек
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил план по выходу из национального карантина. На сайте правительства Британии опубликована дорожная карта, которая предусматривает четыре этапа снятия ограничений. Один из них касается профессионального спорта.
- Болельщики вернутся на стадионы не раньше 17 мая и застанут только последний тур АПЛ.
- Пускать будут не больше 10 тысяч человек. Для небольших стадионов установили квоту в 25% от общей вместимости.
- При этом возвращение фанатов на стадионы по-прежнему могут отложить, если ситуация с коронавирусом в Великобритании не улучшится.
Sky Sports пишет, что болельщиков также могут пустить на финалы Кубка английской лиги и Кубка Англии 25 апреля и 15 мая соотвественно. АПЛ и Ассоциация футбола Англии ведут переговоры с правительством, утверждает Sky. Эти матчи могут стать тестовыми перед снятием ограничений.
В последний раз игры при полных трибунах прошли в Великобритании в марте 2020 года. В декабре локдаун стали смягчать, и страну поделили на три зоны, в каждой из которых действовали свои ограничения. В безопасных зонах на стадионы допускали до 4 тысяч человек, в небезопасных не допускали вообще.