Великобритания объявила план по выходу из локдауна. В мае на стадионы АПЛ пустят до 10 тысяч человек

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил план по выходу из национального карантина. На сайте правительства Британии опубликована дорожная карта, которая предусматривает четыре этапа снятия ограничений. Один из них касается профессионального спорта.

Болельщики вернутся на стадионы не раньше 17 мая и застанут только последний тур АПЛ.

Пускать будут не больше 10 тысяч человек. Для небольших стадионов установили квоту в 25% от общей вместимости.

При этом возвращение фанатов на стадионы по-прежнему могут отложить, если ситуация с коронавирусом в Великобритании не улучшится.

Sky Sports пишет, что болельщиков также могут пустить на финалы Кубка английской лиги и Кубка Англии 25 апреля и 15 мая соотвественно. АПЛ и Ассоциация футбола Англии ведут переговоры с правительством, утверждает Sky. Эти матчи могут стать тестовыми перед снятием ограничений.

В последний раз игры при полных трибунах прошли в Великобритании в марте 2020 года. В декабре локдаун стали смягчать, и страну поделили на три зоны, в каждой из которых действовали свои ограничения. В безопасных зонах на стадионы допускали до 4 тысяч человек, в небезопасных не допускали вообще.

