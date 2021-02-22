«Крылья Советов» в большинстве разгромили «Химки» и вышли в 1/4 финала Кубка России

«Химки» дома проиграли «Крыльям Советов» в матче 1/8 финала Кубка России (0:4). Самарский клуб играл в большинстве с 19-й минуты после удаления защитника Михаила Тихонова.

Первый гол «Крыльев» забил Иван Сергеев с пенальти, второй Дмитрий Цыпченко. На 89-й минуте отличился Егор Голенков, в добавленное время забил Никита Чернов.

«Крылья Советов» стали предпоследним клубом, который вышел в 1/4 финала Кубка. На стадии 1/8 не сыграли только «Уфа» и «Урал», матч между которыми перенесли на 3 марта из-за непогоды.

В 1/4 финала уже вышли «Арсенал», «Динамо», ЦСКА, «Сочи», «Локомотив» и «Ахмат». Дату жеребьевки еще не определили.