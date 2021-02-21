Виктор Осимхен
Серия А
Футбол
Наполи
Осимхен потерял сознание на последней минуте матча с «Аталантой». Он попал в больницу
вчера, 23:55
Форвард «Наполи» Виктор Осимхен неудачно упал во время борьбы с Кристианом Ромеро. Football Italia ссылается на Sky Sport Italia и пишет, что Осимхен терял сознание несколько раз.
По пути в больницу Осимхена сопровождал клубный доктор. Сейчас игрок находится в сознании, но врачи проводят обследование.
Виктор Осимхен перешел в «Наполи» в сентябре 2020 года. «Лилль» получил за него 70 миллионов евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов.
«Наполи» проиграл «Аталанте» со счетом 2:4. После этого клуб объявил, что тренер Гаттузо и игроки не будут общаться с прессой.
«Наполи» занимает седьмое место в Серии А. За 22 матча клуб набрал 40 очков.
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