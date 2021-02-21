Первый матч «Тамбова» после спасения – 0:3 от «Локомотива» в Кубке России

«Тамбов» заявил на игру с «Локомотивом» сразу девять новых игроков. «Локомотив» прошел в 1/4 финала Кубка России после победы с разгромным счетом.

26 февраля у «Тамбова» запланирована игра с «Ротором» в РПЛ. Клуб обещает, что в заявку на сезон попадут и другие новые игроки.

Пабло забил в дебютном матче за «Локомотив»