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#Ливерпуль #Футбол #АПЛ #Эвертон

«Ливерпуль» уступил «Эвертону» и проиграл четвертый матч подряд. У «Эвертона» – первая победа на «Энфилде» с 1999-го

вчера, 22:28

Дерби 25-го тура АПЛ завершилось победой «Эвертона» на «Энфилде» – голы в начале и конце матча забили Ришарлисон и Сигурдссон.

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
0:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Ришарлисон 3
Сигурдссон 83
  • У «Ливерпуля» четыре поражения подряд в АПЛ.
  • Из 11 последних матчей в АПЛ «Ливерпуль» выиграл всего два.
  • У него также четыре подряд домашних поражения. Это впервые с 1923 года.
  • «Эвертон» не побеждал на «Энфилде» с 1999 года.
  • «Ливерпуль» делит шестое место с «Эвертоном», у которого на матч меньше. До лидера – «Ман Сити» – 16 очков.

Таблица АПЛ

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