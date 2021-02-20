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«Ливерпуль» уступил «Эвертону» и проиграл четвертый матч подряд. У «Эвертона» – первая победа на «Энфилде» с 1999-го
вчера, 22:28
Дерби 25-го тура АПЛ завершилось победой «Эвертона» на «Энфилде» – голы в начале и конце матча забили Ришарлисон и Сигурдссон.
- У «Ливерпуля» четыре поражения подряд в АПЛ.
- Из 11 последних матчей в АПЛ «Ливерпуль» выиграл всего два.
- У него также четыре подряд домашних поражения. Это впервые с 1923 года.
- «Эвертон» не побеждал на «Энфилде» с 1999 года.
- «Ливерпуль» делит шестое место с «Эвертоном», у которого на матч меньше. До лидера – «Ман Сити» – 16 очков.
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