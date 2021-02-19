«Спартак» исключил Урунова из заявки на РПЛ

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов отзаявлен из розыгрыша РПЛ. Представитель клуба в разговоре с «Матч ТВ» сказал: «Урунов отъзаявлен по спортивному принципу и совместному решению тренерского штаба и клуба». Других подробностей он привел.

Узбекский футболист перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Уфы». Он провел за московский клуб девять игр и забил один гол.

Журналист Иван Карпов сообщал, что игрок может вернуться в «Уфу». Клуб хотел арендовать 20-летнего футболиста, но «Спартак» не захотел платить ему зарплату.

Другой инсайдер Сергей Егоров подтвердил интерес «Уфы». Он утверждает, что московскому клубу Урунов не нужен. «Спартак» хочет продать его, получив больше миллиона евро.