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«Спартак» исключил Урунова из заявки на РПЛ
час назад
Полузащитник «Спартака» Остон Урунов отзаявлен из розыгрыша РПЛ. Представитель клуба в разговоре с «Матч ТВ» сказал: «Урунов отъзаявлен по спортивному принципу и совместному решению тренерского штаба и клуба». Других подробностей он привел.
- Узбекский футболист перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Уфы». Он провел за московский клуб девять игр и забил один гол.
- Журналист Иван Карпов сообщал, что игрок может вернуться в «Уфу». Клуб хотел арендовать 20-летнего футболиста, но «Спартак» не захотел платить ему зарплату.
- Другой инсайдер Сергей Егоров подтвердил интерес «Уфы». Он утверждает, что московскому клубу Урунов не нужен. «Спартак» хочет продать его, получив больше миллиона евро.
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