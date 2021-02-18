Ювентус
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Порту
«Ювентус» пропустил два гола в началах таймов и проиграл «Порту»
час назад
«Порту» – «Ювентус». Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Победа первых – 2:1.
Статистика матча:
- «Ювентус» пропустил на второй минуте первого тайма и первой минуте второго.
- Первый мяч – привоз Родриго Бентанкура, который неаккуратно выполнил передачу.
- Отставание для «Ювентуса» сократил Федерико Кьеза. Для него это первый матч в плей-офф ЛЧ в карьере – в нем он вышел с первых минут.
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