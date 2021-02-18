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#Ювентус #Лига чемпионов #Футбол #Порту

«Ювентус» пропустил два гола в началах таймов и проиграл «Порту»

час назад

«Порту»«Ювентус». Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Победа первых – 2:1.

Статистика матча:

  • «Ювентус» пропустил на второй минуте первого тайма и первой минуте второго.
  • Первый мяч – привоз Родриго Бентанкура, который неаккуратно выполнил передачу.
  • Отставание для «Ювентуса» сократил Федерико Кьеза. Для него это первый матч в плей-офф ЛЧ в карьере – в нем он вышел с первых минут.
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