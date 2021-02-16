В Канаде провели самый длинный хоккейный матч в истории. Он продолжался 252 часа
Хоккеисты-любители из Канады установили мировой рекорд по длительности хоккейного матча. Игра проходила с 4 по 15 февраля в провинции Альберта и продолжалась 252 часа, пишет CTV News.
Встреча была благотворительной и проводилась в седьмой раз. Организаторы собрали 1,84 миллиона канадских долларов (больше 104 миллионов рублей), которые направят на борьбу с раком.
Игру проводили на открытом катке и не прекращали, даже когда температура опускалась ниже -40 градусов Цельсия. В матче участвовали 40 человек, которые выходили на лед посменно. Один из них рассказал, что за полтора дня отыграл 18 часов.
«Короткий перерыв между сменами, чтобы раздеться, убраться, поесть, может, вздремнуть, потом тесты на Covid-19, медицинское обследование, а потом тейпирование и подготовка к следующей смене», — написал в фейсбуке Кори Стейбел.
Участники встречи публиковали раскрошившиеся от холода шайбы, жаловались на скотч, не крепившийся к клюшкам на морозе, и рассказывали о других неудобствах. Но объясняли, что сознательно шли на это: «Команда объединяется, помогает друг другу и постоянно напоминает, почему мы здесь и почему мы это переживаем. Все это ради гораздо большего, чем наша боль и неудобства».
«Надежда» (Team Hope) в итоге обыграла «Исцеление» (Team Cure) со счетом 2649:2528. Один из организаторов рассказал CBS, что игроки не получили серьезных травм.
Из-за коронавируса матч проходил без зрителей, но его транслировали на ютубе. Стрим постоянно обрывался, потому что генераторы не могли долго работать на морозе, поэтому на канале его публиковали по частям.
Финальный отрезок матча: