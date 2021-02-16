В Канаде провели самый длинный хоккейный матч в истории. Он продолжался 252 часа

Участники встречи публиковали раскрошившиеся от холода шайбы, жаловались на скотч, не крепившийся к клюшкам на морозе, и рассказывали о других неудобствах. Но объясняли, что сознательно шли на это: «Команда объединяется, помогает друг другу и постоянно напоминает, почему мы здесь и почему мы это переживаем. Все это ради гораздо большего, чем наша боль и неудобства».

«Надежда» (Team Hope) в итоге обыграла «Исцеление» (Team Cure) со счетом 2649:2528. Один из организаторов рассказал CBS, что игроки не получили серьезных травм.

Из-за коронавируса матч проходил без зрителей, но его транслировали на ютубе. Стрим постоянно обрывался, потому что генераторы не могли долго работать на морозе, поэтому на канале его публиковали по частям.

Финальный отрезок матча: