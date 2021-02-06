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#Бавария #Футбол #Бундеслига #Клубный чемпионат мира

«Бавария» не получала разрешение на полет на клубный ЧМ и семь часов ждала рейс

06 февраля, 11:26

Первое сообщение из твиттера «Баварии»:

«Вылет «Баварии» в Доху на клубный чемпионат мира откладывается более чем на 7 часов. Мы не можем получить разрешение на вылет».

Дальше был апдейт:

«Все нормально. После остановки в Мюнхене мы все-таки вылетаем в Доху».

Ради вылета на клубный ЧМ матч «Баварии» с «Гертой» в Берлине перенесли с 20:30 на 20:00 по местному времени. Изначально вылет планировали в полночь.

Но его отменили из-за погодных условий, а потом и вовсе изменили маршрут:

1. Вылет в Берлине.

2. Пересадка в Мюнхене.

3. Вылет в Доху.

Вместо полуночи «Бавария» вылетела в 7 утра. Из Мюнхена в Доху клуб отправился в 09:15 по местному времени.

8 февраля у «Баварии» матч с «Аль-Ахли». Начало матча – в 21:00 по мск.

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