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«Бавария» не получала разрешение на полет на клубный ЧМ и семь часов ждала рейс
06 февраля, 11:26
Первое сообщение из твиттера «Баварии»:
«Вылет «Баварии» в Доху на клубный чемпионат мира откладывается более чем на 7 часов. Мы не можем получить разрешение на вылет».
Дальше был апдейт:
«Все нормально. После остановки в Мюнхене мы все-таки вылетаем в Доху».
Ради вылета на клубный ЧМ матч «Баварии» с «Гертой» в Берлине перенесли с 20:30 на 20:00 по местному времени. Изначально вылет планировали в полночь.
Но его отменили из-за погодных условий, а потом и вовсе изменили маршрут:
1. Вылет в Берлине.
2. Пересадка в Мюнхене.
3. Вылет в Доху.
Вместо полуночи «Бавария» вылетела в 7 утра. Из Мюнхена в Доху клуб отправился в 09:15 по местному времени.
8 февраля у «Баварии» матч с «Аль-Ахли». Начало матча – в 21:00 по мск.
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