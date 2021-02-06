«Бавария» не получала разрешение на полет на клубный ЧМ и семь часов ждала рейс

Первое сообщение из твиттера «Баварии»:

«Вылет «Баварии» в Доху на клубный чемпионат мира откладывается более чем на 7 часов. Мы не можем получить разрешение на вылет».

Дальше был апдейт:

«Все нормально. После остановки в Мюнхене мы все-таки вылетаем в Доху».