Рома
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#Рома #Футбол #Серия А

В топ-5 лигах всего три команды забивали 3+ мячей минимум в десяти матчах сезона. Помимо «Баварии» и «ПСЖ» это «Рома»

01 февраля, 10:30

«Рома» обыграла «Верону» 3:1 в матче Серии А и вышла на третье место с отставанием в шесть очков от лидера.

«Бавария», «ПСЖ» и «Рома» – лидеры по матчам с 3+ забитыми голами.

  • Хотя у «Ромы» десять игр, где она забивала не меньше трех мячей, крупных побед всего три.
  • Дважды «Рома» забивала по пять голов, один раз – четыре, еще семь раз – по три.
  • Но «Рома» не лидирует в Серии А по количеству забитых голов (44), больше забили «Интер» (49) и «Аталанта» (45).
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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В «Роме» опять какая-то хрень. То технарь из-за незнания правил, то бойкот тренировки, то ссора Джеко и тренера 💩
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