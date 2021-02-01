Рома
Серия А
Футбол
В топ-5 лигах всего три команды забивали 3+ мячей минимум в десяти матчах сезона. Помимо «Баварии» и «ПСЖ» это «Рома»
01 февраля, 10:30
- Хотя у «Ромы» десять игр, где она забивала не меньше трех мячей, крупных побед всего три.
- Дважды «Рома» забивала по пять голов, один раз – четыре, еще семь раз – по три.
- Но «Рома» не лидирует в Серии А по количеству забитых голов (44), больше забили «Интер» (49) и «Аталанта» (45).
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