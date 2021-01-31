Ройс вышел на первое место по ассистам за всю историю «Боруссии»

Марко Ройс отдал 87 голевых передач за все время игры в «Боруссии». Это лучший результат в клубной истории.

Ройс сделал рекордный ассист в игре «Боруссии» и «Аугсбурга» (3:1). Всего в этом сезоне Бундеслиги он провел 18 матчей, забил три гола и отдал четыре голевых паса.

Ройсу 31 год. Его контракт с «Боруссией» действует до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает Ройса в 25 миллионов евро.