Марко Ройс
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#Марко Ройс #Бундеслига #Боруссия Д #Футбол
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Ройс вышел на первое место по ассистам за всю историю «Боруссии»

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Марко Ройс отдал 87 голевых передач за все время игры в «Боруссии». Это лучший результат в клубной истории.

Ройс сделал рекордный ассист в игре «Боруссии» и «Аугсбурга» (3:1). Всего в этом сезоне Бундеслиги он провел 18 матчей, забил три гола и отдал четыре голевых паса.

Ройсу 31 год. Его контракт с «Боруссией» действует до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает Ройса в 25 миллионов евро.

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