Клас-Ян Хунтелар
Бундеслига
Футбол
Аякс
Шальке
Поделиться:
Комментарии:
0
#Клас-Ян Хунтелар #Футбол #Бундеслига #Аякс #Шальке

37-летний Хунтелар вернулся в «Шальке», контракт – до конца сезона. Клуб идет последним в Бундеслиге

вчера, 20:55

Клас-Ян Хунтелар перешел из «Аякса» в «Шальке». Контракт будет действовать до конца сезона-2020/21.

  • Хунтелару в августе 2020-го исполнилось 37 лет. В сезоне он забил семь голов в Эредивизи в 11 матчах.
  • «Шальке» занимает последнее место в Бундеслиге с семью очками после 16 матчей. До безопасного 15-го места он отстает на семь баллов.
  • Хунтелар на протяжении семи сезонов играл за «Шальке» в 2010-х. Он забил 126 голов за 240 матчей во всех турнирах.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Новый тренер «Шальке» прогнозировал клубу 15-е место. Теперь говорит, что состав качественный
Отношения Рауля и фанатов «Шальке» – 💙. Он говорил о бесконечной любви к ним и слушал песни в свою честь
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Клас-Ян Хунтелар
#Футбол
#Бундеслига
#Аякс
#Шальке