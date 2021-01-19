37-летний Хунтелар вернулся в «Шальке», контракт – до конца сезона. Клуб идет последним в Бундеслиге

Клас-Ян Хунтелар перешел из «Аякса» в «Шальке». Контракт будет действовать до конца сезона-2020/21.

Хунтелару в августе 2020-го исполнилось 37 лет. В сезоне он забил семь голов в Эредивизи в 11 матчах.

«Шальке» занимает последнее место в Бундеслиге с семью очками после 16 матчей. До безопасного 15-го места он отстает на семь баллов.

Хунтелар на протяжении семи сезонов играл за «Шальке» в 2010-х. Он забил 126 голов за 240 матчей во всех турнирах.