Клас-Ян Хунтелар
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37-летний Хунтелар вернулся в «Шальке», контракт – до конца сезона. Клуб идет последним в Бундеслиге
вчера, 20:55
Клас-Ян Хунтелар перешел из «Аякса» в «Шальке». Контракт будет действовать до конца сезона-2020/21.
- Хунтелару в августе 2020-го исполнилось 37 лет. В сезоне он забил семь голов в Эредивизи в 11 матчах.
- «Шальке» занимает последнее место в Бундеслиге с семью очками после 16 матчей. До безопасного 15-го места он отстает на семь баллов.
- Хунтелар на протяжении семи сезонов играл за «Шальке» в 2010-х. Он забил 126 голов за 240 матчей во всех турнирах.
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