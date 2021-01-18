Лионель Месси
Суперкубок Испании
Футбол
Барселона
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#Лионель Месси #Барселона #Футбол #Суперкубок Испании

Месси впервые удалился в составе «Барселоны». Это произошло в 753-м матче за клуб

час назад

«Барселона» уступила «Атлетику» в финальной игре за Суперкубок Испании – 2:3.

В конце игры Лионель Месси был удален за умышленный удар по голове Вильялибре.

  • Месси до этого дня ни разу не получал красные карточки, играя за «Барселону». Раньше он удалялся только в сборной Аргентины.
  • Это первое удаление Месси за целых 753 матча в составе «Барсы».
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