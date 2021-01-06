Ребич и Крунич из-за коронавируса не сыграют за «Милан» против «Ювентуса»

«Ювентус» отправился на матч 16-го тура Серии А против «Милана» без Сандро и Куадрадо из-за коронавируса. У «Милана» из-за тех же проблем не сыграют Анте Ребич и Раде Крунич.

Клуб сообщил о положительных тестах у обоих игроков, болезнь протекает бессимптомно, они изолированы дома.