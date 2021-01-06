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Анте Ребич
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Ювентус
Ребич и Крунич из-за коронавируса не сыграют за «Милан» против «Ювентуса»
вчера, 17:39
«Ювентус» отправился на матч 16-го тура Серии А против «Милана» без Сандро и Куадрадо из-за коронавируса. У «Милана» из-за тех же проблем не сыграют Анте Ребич и Раде Крунич.
Клуб сообщил о положительных тестах у обоих игроков, болезнь протекает бессимптомно, они изолированы дома.
- Матч «Милан» – «Ювентус» состоится 6 января, начало – в 22:45 по Москве.
- «Милан» опережает «Юве» на десять очков в турнирной таблице, имея на игру больше.
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