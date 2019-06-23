чемпионат Грузии
Нодар Кавтарадзе
Торпедо Кутаиси
Локомотив Тбилиси
Рустави
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#чемпионат Грузии #Локомотив Тбилиси #Нодар Кавтарадзе #Рустави #Торпедо Кутаиси

Грузинские команды выходят с лозунгами против России. Федерация их поддерживает

23 июня 2019, 19:43

Матчи 19-го тура чемпионата Грузии начали с акции протестов. В двух играх три команды вышли с лозунгами против России. Все дело в политике: Россию называют страной-оккупантом с отсылками к конфликту 2008-го. Тогда вооруженные столкновения затронули Абхазию и Южную Осетию.

Сейчас все разгорелось 20 июня. В Тбилиси проходила Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Там был депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента. Это всех возмутило, заседание сорвалось, а потом начались протесты.

Футболисты поддержали политический протест, а их акцию одобрила федерацию футбола Грузии. На футболках команды «Рустави» и «Локомотива Тбилиси» написано, что оккупировано 20% территории страны. У «Торпедо Кутаиси» пишут, что оккупант – Россия.

В «Торпедо» играет Нодар Кавтарадзе – русский футболист грузинского происхождения. И он тоже вышел на поле в футболке, где Россию называют оккупантом.

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