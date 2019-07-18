Торпедо

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Сайт
www.fctorpedo.ge/
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Грузия
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Результаты
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
Торпедо
0 : 2
Ордабасы
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
1 раунд
Торпедо
0
Ордабасы
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 17:00
Ордабасы
1 : 0
Торпедо
11.07.2019 11 июля 2019 чт 17:00
1 раунд
Ордабасы
1
Торпедо
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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