Матч завершен
Ордабасы
Шымкент
Эрланов 67
1:0
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Торпедо
Кутаиси
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 17:00 МСК
11.07.2019, 17:00 МСК
четверг
Составы
Ордабасы
мин
12
Непогодов
Дмитрий Непогодов
90
25
Малый
Сергей Малый
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
7
Малангу
Мэй Малангу
90
27
Досмагамбетов
Тимур Досмагамбетов
90
17
Толебек
Мардан Толебек
90
37
Пауло
Жоао Пауло
90
8
Эрланов
Темирлан Эрланов
67'
67'
90
Запасные
19
Быстров
Марат Быстров
11
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
99
Щеткин
Алексей Щеткин