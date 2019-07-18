Матч завершен
Торпедо
Кутаиси
0:2
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Ордабасы
Шымкент
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 20:00 МСК
18.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Ордабасы
мин
12
Непогодов
Дмитрий Непогодов
90
11
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
90
25
Малый
Сергей Малый
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
7
Малангу
Мэй Малангу
90
99
Щеткин
Алексей Щеткин
90
19
Быстров
Марат Быстров
90
27
Досмагамбетов
Тимур Досмагамбетов
90
37
Пауло
Жоао Пауло
90
8
Эрланов
Темирлан Эрланов
90
Запасные
17
Толебек
Мардан Толебек