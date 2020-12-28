Каспер Шмейхель
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Петер Шмейхель
Лестер
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#Каспер Шмейхель #Футбол #АПЛ #Лестер #Петер Шмейхель

Каспер Шмейхель сравнялся с отцом по количеству матчей за один клуб – теперь по 398 у обоих

час назад

В 16-м туре АПЛ «Лестер» встречается с «Кристал Пэлас». Ворота «Лестера» традиционно защищает Каспер Шмейхель.

Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Заха 58
1:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Барнс 83
  • Каспер Шмейхель проводит 398-й матч за клуб во всех турнирах – сюда входят внутренние английские соревнования и еврокубки. Позади 9,5 сезонов в «Лестере».
  • У его отца – Петера Шмейхеля – также 398 матчей в «МЮ» за восемь сезонов.
  • «Лестер» и «МЮ» – не единственные их команды. Каспер играл еще за семь клубов, оба они в разное время выступали за «Ман Сити».
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