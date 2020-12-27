Сандерленд
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коронавирус
«Сандерленд» перенес уже четвертую игру в Лиге 1 из-за коронавируса
час назад
В английской Лиге 1 (третий по уровню дивизион страны) продолжаются переносы матчей из-за коронавируса.
Больше всех страдает «Сандерленд». Последний матч команда сыграла 15 декабря, после чего получила пять положительных тестов на коронавирус у членов команды.
С тех пор были перенесены три матча «Сандерленда», 27 декабря клуб объявил о переносе и четвертого. Ожидается, что следующая игра будет проведена 2 января – спустя почти три недели после последнего матча.
«Сандерленд» пока идет на 11-м месте, но по потерянным очкам близок к лидерам. Из дивизиона в Чемпионшип напрямую выходят две команды, а третья – через плей-офф.
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