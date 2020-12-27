«Сандерленд» перенес уже четвертую игру в Лиге 1 из-за коронавируса

В английской Лиге 1 (третий по уровню дивизион страны) продолжаются переносы матчей из-за коронавируса.

Больше всех страдает «Сандерленд». Последний матч команда сыграла 15 декабря, после чего получила пять положительных тестов на коронавирус у членов команды.

С тех пор были перенесены три матча «Сандерленда», 27 декабря клуб объявил о переносе и четвертого. Ожидается, что следующая игра будет проведена 2 января – спустя почти три недели после последнего матча.