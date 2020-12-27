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Неймар устроил пятидневную вечеринку в Бразилии. Приглашены 500 человек, торжество пройдет на подземной площадке

3 часа назад

AS со ссылкой на O Globo пишет, что Неймар устроил в Бразилии пятидневнуюю вечеринку. Организационные детали:

  • Туда придут 500 человек. Телефонами пользоваться нельзя, чтобы журналисты не узнали о вечеринке.
  • Неймар сделал звукоизоляцию в доме, чтобы не мешать соседям.
  • Дискотека пройдет на подземном этаже. Там будет танцпол, бар, место для диджея.
  • Все торжество будет длиться пять дней.
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