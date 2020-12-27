Неймар устроил пятидневную вечеринку в Бразилии. Приглашены 500 человек, торжество пройдет на подземной площадке

AS со ссылкой на O Globo пишет, что Неймар устроил в Бразилии пятидневнуюю вечеринку. Организационные детали:

Туда придут 500 человек. Телефонами пользоваться нельзя, чтобы журналисты не узнали о вечеринке.

Неймар сделал звукоизоляцию в доме, чтобы не мешать соседям.

Дискотека пройдет на подземном этаже. Там будет танцпол, бар, место для диджея.

Все торжество будет длиться пять дней.