Маркус Тюрам
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#Маркус Тюрам #Футбол #Бундеслига #Боруссия М

Тюрам получил пятиматчевую дисквалификацию за плевок в соперника

3 часа назад

Бундеслига наказала форварда менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама. В матче с «Хоффенхаймом» он плюнул в лицо защитнику Штефану Пошу.

  • Пять матчей дисквалификации (и чемпионат, и Кубок).
  • Еще один матч – условно.
  • Штраф на 40 тысяч евро.

«Боруссия» также оштрафовала Тюрама на месячную зарплату. В числе прочих Тюрам пропустит матч против «Баварии» в Бундеслиге в начале января.

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