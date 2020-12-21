Тюрам получил пятиматчевую дисквалификацию за плевок в соперника

Бундеслига наказала форварда менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама. В матче с «Хоффенхаймом» он плюнул в лицо защитнику Штефану Пошу.

Пять матчей дисквалификации (и чемпионат, и Кубок).

Еще один матч – условно.

Штраф на 40 тысяч евро.

«Боруссия» также оштрафовала Тюрама на месячную зарплату. В числе прочих Тюрам пропустит матч против «Баварии» в Бундеслиге в начале января.