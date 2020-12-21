Маркус Тюрам
Бундеслига
Футбол
Боруссия М
Тюрам получил пятиматчевую дисквалификацию за плевок в соперника
3 часа назад
Бундеслига наказала форварда менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама. В матче с «Хоффенхаймом» он плюнул в лицо защитнику Штефану Пошу.
- Пять матчей дисквалификации (и чемпионат, и Кубок).
- Еще один матч – условно.
- Штраф на 40 тысяч евро.
«Боруссия» также оштрафовала Тюрама на месячную зарплату. В числе прочих Тюрам пропустит матч против «Баварии» в Бундеслиге в начале января.
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