Мактоминей из «Манчестер Юнайтед» сделал дубль за три минуты – это рекорд АПЛ

Начало матча «Манчестер Юнайтед» – «Лидс». главные события:

⚽️ 2-я минута – Скотт Мактоминей забивает первый гол.

⚽️ 3-я минута – Мактоминей оформляет дубль.

Два мяча за три минуты – это рекорд АПЛ. До Мактоминей никто не забивал дубль за такой короткий промежуток времени. Для него это первые мячи в Премьер-лиге в этом сезоне и первые голы в АПЛ с 8 марта этого года.