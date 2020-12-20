Скотт Мактоминей
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#Скотт Мактоминей #Футбол #АПЛ #Манчестер Юнайтед #Лидс

Мактоминей из «Манчестер Юнайтед» сделал дубль за три минуты – это рекорд АПЛ

вчера, 20:25

Начало матча «Манчестер Юнайтед»«Лидс». главные события:

⚽️ 2-я минута – Скотт Мактоминей забивает первый гол.

⚽️ 3-я минута – Мактоминей оформляет дубль.

Два мяча за три минуты – это рекорд АПЛ. До Мактоминей никто не забивал дубль за такой короткий промежуток времени. Для него это первые мячи в Премьер-лиге в этом сезоне и первые голы в АПЛ с 8 марта этого года.

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