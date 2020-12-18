Арбитров того матча «Чайки» и «Дружбы» дисквалифицировали пожизненно

18 декабря состоялось очередное заседание КДК РФС, на котором рассматривался вопрос матча ПФЛ между «Чайкой» и «Дружбой», который носил договорной характер.

Результаты этого заседания:

1. КДК установил, что исполнительный директор (на тот момент) «Чайки» Олег Баян с членами судейской бригады матча Антоном Качановым, Денисом Мезенцевым, Денисом Степанищевым и инспектором матча Хыйсом Алиевым.

Результат – ряд результативных ошибок судей в пользу «Чайки».

2. РФС пожизненно отстранил Баяна, Качанова, Мезенцева и Степанищева от любой футбольной деятельности.

3. Алиева отстранили на пять лет.

4. Результат матча аннулировали. «Чайке» присудили техническое поражение 0:3.