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Арбитров того матча «Чайки» и «Дружбы» дисквалифицировали пожизненно
вчера, 22:32
18 декабря состоялось очередное заседание КДК РФС, на котором рассматривался вопрос матча ПФЛ между «Чайкой» и «Дружбой», который носил договорной характер.
Результаты этого заседания:
1. КДК установил, что исполнительный директор (на тот момент) «Чайки» Олег Баян с членами судейской бригады матча Антоном Качановым, Денисом Мезенцевым, Денисом Степанищевым и инспектором матча Хыйсом Алиевым.
Результат – ряд результативных ошибок судей в пользу «Чайки».
2. РФС пожизненно отстранил Баяна, Качанова, Мезенцева и Степанищева от любой футбольной деятельности.
3. Алиева отстранили на пять лет.
4. Результат матча аннулировали. «Чайке» присудили техническое поражение 0:3.
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