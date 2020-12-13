ЦСКА не побеждает семь матчей подряд. Отставание от первого места – четыре очка

ЦСКА сыграл с «Уралом» (2:2) и остался на третьем месте в таблице РПЛ. Так серия без побед во всех турнирах продлилась до семи матчей.

Илья Шкурин забивает во втором туре РПЛ подряд. Всего по сезону у него три гола.

Теперь ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка, от «Спартака» – на одно.

До зимнего перерыва у ЦСКА остается игра с «Ростовом». Он идет четвертым.