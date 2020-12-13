ЦСКА
РПЛ
Футбол
Ростов
Поделиться:
Комментарии:
0
#ЦСКА #РПЛ #Футбол #Ростов

ЦСКА не побеждает семь матчей подряд. Отставание от первого места – четыре очка

13 декабря, 20:54

ЦСКА сыграл с «Уралом» (2:2) и остался на третьем месте в таблице РПЛ. Так серия без побед во всех турнирах продлилась до семи матчей.

Илья Шкурин забивает во втором туре РПЛ подряд. Всего по сезону у него три гола.

Теперь ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка, от «Спартака» – на одно.

До зимнего перерыва у ЦСКА остается игра с «Ростовом». Он идет четвертым.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
А так было в Лиге Европы
Сейчас вам станет очень грустно. Мы покажем разницу масштаба ЦСКА и команды, которая его выбила
ЦСКА опять провалил группу. 4 раза за 5 лет
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ЦСКА
#РПЛ
#Футбол
#Ростов