Виртц не сыграл в ЛЕ за «Байер» из-за экзамена в школе. В пяти матчах группы у него два гола

17-летний полузащитник «Байера» Флориан Виртц пропустил матч последнего тура Лиги Европы против «Славии». В нем решалось, какая из этих команд выиграет группу С, и «Байер» победил 4:0.

«Школа важнее футбола», – пояснил после матча главный тренер «Байера» Петер Бош отсутствие Виртца. В этот же день игрок сдавал экзамен.

Виртц отыграл все пять предыдущих матчей группы ЛЕ, три из них – в стартовом составе. Он забил по голу «Ницце» и «Хапоэлю».

Он дебютировал в Бундеслиге семь месяцев назад. В этом сезоне у него уже четыре ассиста в девяти играх.