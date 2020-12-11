«Сивасспор» застрял в израильском аэропорту после матча ЛЕ из-за запрета ночных полетов. Клуб недоволен

«Сивасспор» вылетел из Лиги Европы, проиграв тель-авивскому «Маккаби». После матча турецкий клуб быстро добрался до аэропорта, чтобы пораньше улететь домой.

🇮🇱 Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат сказал, что делегация «Сивасспора» прибыла слишком поздно, поэтому вылет состоится в 5:30 утра. Полеты с часу ночи до пяти утра запрещены из-за лишнего шума.

🇹🇷 «Сивасспор» заявил, что клуб прибыл раньше, а заявление о позднем прибытии – ложь. Причина в том, что всю группу из 43 представителей обслуживал лишь один человек, который замедлял весь процесс.

Считается, что у Израиля и Турции довольно напряженные политические отношения.