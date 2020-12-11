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Янг Бойз
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#ЧФР #Футбол #Лига Европы #Янг Бойз

Триллер в Лиге Европы: в добминуты три красных, два гола – и в плей-офф мчит другой клуб

11 декабря, 00:14

Перед началом шестого тура Лиги Европы расклад в группе А был такой:

1. «Рома» – 13 очков.

2. «Янг Бойз» – 7.

3. «ЧФР Клуж» – 5.

4. ЦСКА София – 2.

www.imago-images.de/Global Look Press

Для выхода в весеннюю часть еврокубка «Клуж» устраивала только победа. А вот дайджест основных событий этой встречи:

84-я минута – Дебелюх из «Клужа» забивает (0:1). Пока что команда выходит в плей-офф Лиги Европы.

90-я минута – вратарь «Клужа» Кристиан Бэлгрэдян получает красную. Бэлгрэдян неудачно сыграл на выходе и влетел кулаком в голову соперника.

93-я минута – Жан-Пьер Нсаме реализовал пенальти, поставленный после фола Бэлгэдяна. 1:1.

95-я минута – прямую красную получает сам Нсаме.

96-я минута – «Янг Бойз» забивает второй. Шансов у «Клужа» на выход в плей-офф ЛЕ больше нет.

98-я минута – удаляется еще один игрок «Клужа», полузащитник Дамьян Джокович.

Итог встречи с огненной последней десятиминуткой – победа «Янг Бойз». Он выходит в плей-офф Лиги Европы.

Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Гаудино 90
Нсаме 90
2:1
Матч завершен
ЧФР Клуж
Бухарест
Дебелюх 84

Так выглядит таблица группы А после шестого тура Лиги Европы.

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