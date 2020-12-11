Триллер в Лиге Европы: в добминуты три красных, два гола – и в плей-офф мчит другой клуб

Для выхода в весеннюю часть еврокубка «Клуж» устраивала только победа. А вот дайджест основных событий этой встречи:

84-я минута – Дебелюх из «Клужа» забивает (0:1). Пока что команда выходит в плей-офф Лиги Европы.

90-я минута – вратарь «Клужа» Кристиан Бэлгрэдян получает красную. Бэлгрэдян неудачно сыграл на выходе и влетел кулаком в голову соперника.

93-я минута – Жан-Пьер Нсаме реализовал пенальти, поставленный после фола Бэлгэдяна. 1:1.

95-я минута – прямую красную получает сам Нсаме.

96-я минута – «Янг Бойз» забивает второй. Шансов у «Клужа» на выход в плей-офф ЛЕ больше нет.

98-я минута – удаляется еще один игрок «Клужа», полузащитник Дамьян Джокович.

Итог встречи с огненной последней десятиминуткой – победа «Янг Бойз». Он выходит в плей-офф Лиги Европы.