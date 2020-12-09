За «Ренн» в ЛЧ забил форвард, сыгравший до этого матча всего несколько минут во взрослом футболе

«Ренн» проиграл «Севилье» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов, но запомнился красивым жестом. В конце при счете 0:3 пенальти доверено было исполнить 18-летнему Жоржиньо Рюттеру.

Он забил, и счет стал 1:3.