Жоржиньо Рюттер
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#Жоржиньо Рюттер #Лига чемпионов #Футбол #Ренн

За «Ренн» в ЛЧ забил форвард, сыгравший до этого матча всего несколько минут во взрослом футболе

09 декабря, 01:57

«Ренн» проиграл «Севилье» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов, но запомнился красивым жестом. В конце при счете 0:3 пенальти доверено было исполнить 18-летнему Жоржиньо Рюттеру.

Он забил, и счет стал 1:3.

  • Рюттер вышел на замену на 70-й минуте, а исполнил пенальти на 86-й.
  • До этого он играл за «Ренн» лишь раз – вышел на второй добавленной минуте в матче Лиги 1 с «Сент-Этьеном». Через три минуты та игра завершилась.
  • На взрослом уровне Рюттер больше не играл. Он выступал за сборные Франции U-16, U-17 и U-19.
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