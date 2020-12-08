Зенит
Лига чемпионов
Футбол
«Зенит» забил 4 мяча и повторил клубный антирекорд по голам в группе ЛЧ
08 декабря, 22:46
«Зенит» забил 4 мяча на групповой стадии Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Столь же мало он забивал еще дважды.
Всего «Зенит» играл в групповых этапах восемь раз. Результативность следующая:
⚽️ 4 – в сезоне-2008/09, сезоне-2014/15 и сезоне-2020/21.
⚽️ 5 – в сезоне-2013/14.
⚽️ 6 – в сезоне-2012/13.
⚽️ 7 – в сезоне-2011/12 ️и сезоне-2019/20.
⚽️ 13 – в сезоне-2015/16.
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