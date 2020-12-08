Мейвезер – Пол
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#Мейвезер – Пол #Логан Пол #бокс #Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер и блогер Логан Пол проведут боксерский бой

08 декабря, 14:41

Флойд Мейвезер объявил о поединке против Логана Пола у себя в инстаграме. Уже известна дата – 20 февраля 2021 года.

Флойд Мейвезер – бывший чемпион мира в пяти весовых категориях. Логан Пол – блогер. Его канал на ютубе имеет 22,6 миллиона подписчиков.

Трансляцию боя уже сейчас можно купить за 24,99 доллара. Дальше цена несколько раз увеличится. Финальная цифра – 69,99 долларов. Столько просмотр будет стоить 11 февраля.

Мейвезер не дрался с декабря 2018-го, когда в выставочном бою победил Тенсина Насукаву. Логан Пол в ноябре 2019-го проиграл блогеру KSI.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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