Лига чемпионов
Футбол
Боруссия Д
Зенит
Холанд, Аканжи, Менье и еще четыре игрока точно не сыграют за «Боруссию» против «Зенита»
07 декабря, 16:05
«Зенит» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов примет дортмундскую «Боруссию».
Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр подтвердил, что команда приедет не в оптимальном составе. Матч с «Зенитом» пропустят Холанд, Аканжи, Менье, Геррейру, Дилэйни, Дауд и Морей.
«Боруссия» досрочно вышла из группы и борется за первое место. «Зенит» лишился шансов даже на выход в плей-офф Лиги Европы.
Матч «Зенит» – «Боруссия» состоится 8 декабря, начало – в 20:55 по Москве.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые