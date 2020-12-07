Холанд, Аканжи, Менье и еще четыре игрока точно не сыграют за «Боруссию» против «Зенита»

«Зенит» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов примет дортмундскую «Боруссию».

Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр подтвердил, что команда приедет не в оптимальном составе. Матч с «Зенитом» пропустят Холанд, Аканжи, Менье, Геррейру, Дилэйни, Дауд и Морей.

«Боруссия» досрочно вышла из группы и борется за первое место. «Зенит» лишился шансов даже на выход в плей-офф Лиги Европы.

Матч «Зенит» – «Боруссия» состоится 8 декабря, начало – в 20:55 по Москве.