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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Боруссия Д

Холанд, Аканжи, Менье и еще четыре игрока точно не сыграют за «Боруссию» против «Зенита»

07 декабря, 16:05

«Зенит» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов примет дортмундскую «Боруссию»

Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр подтвердил, что команда приедет не в оптимальном составе. Матч с «Зенитом» пропустят Холанд, Аканжи, Менье, Геррейру, Дилэйни, Дауд и Морей.

«Боруссия» досрочно вышла из группы и борется за первое место. «Зенит» лишился шансов даже на выход в плей-офф Лиги Европы.

Матч «Зенит» – «Боруссия» состоится 8 декабря, начало – в 20:55 по Москве.

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