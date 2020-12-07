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#Россия #Футбол #ЧМ-2022

Где смотреть жеребьевку квалификации к ЧМ-2022. В какую группу попадет Россия

07 декабря, 11:07

7 декабря состоится жеребьевка отборочного раунда ЧМ-2022 в европейской части.

  • Жеребьевку покажет телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире.
  • Начало – в 20:00 по московскому времени.

Что уже известно:

  • Сборная России попала в третью корзину. Их всего шесть.
  • Россия получит четыре или пять соперников в зависимости от жеребьевки.
  • Все матчи состоятся в 2021 году. Стыковые игры между командами, занявшими вторые места, пройдут весной 2022-го.

Корзины выглядят так:

ФИФА

  • Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Голландия.
  • Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.
  • Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.
  • Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Белоруссия, Грузия, Люксембург.
  • Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.
  • Корзина 6: Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар и Сан-Марино.
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