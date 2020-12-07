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Где смотреть жеребьевку квалификации к ЧМ-2022. В какую группу попадет Россия
07 декабря, 11:07
7 декабря состоится жеребьевка отборочного раунда ЧМ-2022 в европейской части.
- Жеребьевку покажет телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире.
- Начало – в 20:00 по московскому времени.
Что уже известно:
- Сборная России попала в третью корзину. Их всего шесть.
- Россия получит четыре или пять соперников в зависимости от жеребьевки.
- Все матчи состоятся в 2021 году. Стыковые игры между командами, занявшими вторые места, пройдут весной 2022-го.
Корзины выглядят так:
- Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Голландия.
- Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.
- Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.
- Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Белоруссия, Грузия, Люксембург.
- Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.
- Корзина 6: Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар и Сан-Марино.
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