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#чемпионат Мексики #Футбол #Крус Асуль #Пумас

Мексиканский клуб проиграл 0:4 первый матч полуфинала лиги, но отыгрался и вышел в финал

07 декабря, 10:34

Сезон-2020/21 чемпионата Мексики завершится двумя финальными матчами между «Леоном» и «Пумас». «Леон» добрался до этой стадии через 1:1 и 1:0 с «Гвадалахарой».

  • «Пумас» в первом полуфинале проиграл клубу «Крус Асуль» 0:4, причем три первых гола пропустил к 13-й минуте, а четвертый – в компенсированное время.
  • Во втором полуфинале «Пумас» отыграл все четыре мяча – четвертый забил на 89-й минуте. Это первый случай в чемпионате Мексики с четырьмя отыгранными голами.
  • 4:0 и 0:4, «Пумас» вышел в финал. По правилам лиги при равенстве в плей-офф дальше идет команда, занявшая позицию выше в регулярном чемпионате.

«Пумас» и «Леон» разыграют чемпионство 10 и 13 декабря.

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