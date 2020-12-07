чемпионат Мексики
Футбол
Пумас
Крус Асуль
Мексиканский клуб проиграл 0:4 первый матч полуфинала лиги, но отыгрался и вышел в финал
07 декабря, 10:34
Сезон-2020/21 чемпионата Мексики завершится двумя финальными матчами между «Леоном» и «Пумас». «Леон» добрался до этой стадии через 1:1 и 1:0 с «Гвадалахарой».
- «Пумас» в первом полуфинале проиграл клубу «Крус Асуль» 0:4, причем три первых гола пропустил к 13-й минуте, а четвертый – в компенсированное время.
- Во втором полуфинале «Пумас» отыграл все четыре мяча – четвертый забил на 89-й минуте. Это первый случай в чемпионате Мексики с четырьмя отыгранными голами.
- 4:0 и 0:4, «Пумас» вышел в финал. По правилам лиги при равенстве в плей-офф дальше идет команда, занявшая позицию выше в регулярном чемпионате.
«Пумас» и «Леон» разыграют чемпионство 10 и 13 декабря.
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